Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск совместно с армейской и штурмовой авиацией успешно отразили шесть атак Вооруженных сил Украины в районах Белогоровки в Луганской народной республике, Водяного, Красногоровке и Невельском в Донецкой народной республике.

«Потери составили до 150 украинских военнослужащих», — отметил он.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили, что украинская армия в результате этого лишилась двух танков, трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей, а также гаубиц: «FH-70» производства Великобритании и «МСТА-Б».

Также в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ на Купянском направлении составили до 65 военнослужащих.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации при поддержке авиации и артиллерии на Купянском направлении успешно отразили шесть атак и контратак ВСУ.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.