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Минобороны показало кадры уничтожения комплекса Starlink ВСУ с воздуха

МО РФ показало кадры уничтожения терминала Starlink ВСУ с помощью FPV-дрона

МО РФ показало кадры уничтожения комплекса Starlink ВСУ с помощью FPV-дрона (с функцией обзора от первого лица).

На ролике видно, как операторы дронов выявляют замаскированную антенну и уничтожают ее ударом с беспилотника.

Ранее Пентагон выкупил терминалы Starlink у SpaceX Илона Маска для Киева. В Пентагоне подчеркнули, что спутниковая связь представляет собой жизненно важный элемент в коммуникационной сети Украины.

24 февраля 2022 года Россия начала военную на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Операция на Украине
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