Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в интервью «Матч ТВ» заявил, что часто передвигается по российской столице на метрополитене.

По его словам, этому способствует большой трафик на дорогах Москвы.

«В Москве очень красивые парки, красивое и удобное метро. Я часто на нем езжу. Иногда прошу высадить меня у какой-либо станции, чтобы я поехал на метро. Так быстрее», — заявил Личка.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

«Динамо» могло завоевать золото, если бы победило «Краснодар» или сыграло вничью.

Ранее сообщалось, что в российском футболе искоренили расизм.