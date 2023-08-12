Российские военные отразили 7 атак на Купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные за сутки отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинская сторона за прошедшие сутки провела четыре контратаки на позиции российских войск в районе населенного пункта Синьковка и урочище Маньковка. Все они были отражены, Зыбинский утверждает, что ВСУ потеряли до взвода военных.

Он добавил, что в полосе обороны первой танковой армии противник штурмовыми группами 44-й и 32-й отдельных механизированных бригад провел три атаки в районе населенного пункта Новоселовское (Сватовский район ЛНР): «Артиллерией группировки нанесено огневое поражение, потери его составили до взвода живой силы».

До этого Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды группировки войск ВС РФ «Запад» улучшили положение «по переднему краю» Купянского направления.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.