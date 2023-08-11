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Российская армия может не экономить снаряды в зоне спецоперации

Балицкий заявил, что у российских сил нет необходимости экономить боеприпасы

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РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российская армия на Запорожском направлении на данный момент снабжается лучше, чем полгода назад. Об этом он сообщил в эфире «Россия-24».

«Вооруженные силы сейчас снабжаются гораздо лучше, и практически все, что необходимо, все есть. По крайней мере, БК (боекомплекты — прим. ТАСС) мы не экономим так, как экономили еще полгода назад», — сказал Балицкий.

Он также добавил, что военные снабжены снарядами калибра 152 миллиметра.

Ранее Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку прорвать российскую оборону в районе сел Работино и Новоданиловка в Запорожской области. Согласно заявлению, украинские войска намеревались на танках преодолеть фортификационные сооружения и добраться до населенных пунктов. Однако в ходе операции они лишились части боевой техники, после чего было принято решение отступить с оставшимися двумя машинами.

При этом он добавил, что ВСУ продолжают с высокой интенсивностью обстреливать позиции Вооруженных сил РФ. За последние сутки было зафиксировано 174 атаки со стороны украинских военных, рассказал врио главы Запорожской области.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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