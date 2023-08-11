Бойцы ВС РФ уничтожили несколько бронемашин ВСУ на Южно-Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что артиллерийский расчет группировки вывел из строя несколько гусеничных бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, передает РИА Новости.

По его словам, во время боев личный состав под командованием младшего сержанта Олега Бушмакина обеспечивал огневую поддержку штурмовых групп соединения. Как сообщил начальник пресс-центра, артиллеристам, несмотря на тяжелейшие условия боевой работы, удалось вывести из строя несколько легкобронированных гусеничных машин, расчет станкового автоматического гранатомета, а также поразить взводный опорный пункт с живой силой противника.

Как пояснил Чехов, командир артиллерийского орудия мотострелковой бригады «Востока» Бушмакин в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению живой силы и техники ВСУ на одном из участков данного направления.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины в ходе своего контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны, вероятности того, что противник выйдет к Азовскому морю, нет.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.