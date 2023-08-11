Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские мотострелки штурмом взяли опорный пункт ВСУ у Марьинки

РИА Новости: мотострелки РФ штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

close
100%
РИА Новости

Бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская» у Марьинки в ДНР, который являлся стратегически важным опорным пунктом ВСУ, сообщает РИА Новости, ссылаясь на добровольца с позывным «Шахтер».

«По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке», — сказал военнослужащий.

На кадрах артподготовки, предшествующей штурму, видны массированные удары по зоне вблизи ствола вентиляционной шахты.

3 августа Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ отбили восемь атак украинской армии на Донецком направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях