Российские мотострелки штурмом взяли опорный пункт ВСУ у Марьинки

Бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская» у Марьинки в ДНР, который являлся стратегически важным опорным пунктом ВСУ, сообщает РИА Новости, ссылаясь на добровольца с позывным «Шахтер».

«По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке», — сказал военнослужащий.

На кадрах артподготовки, предшествующей штурму, видны массированные удары по зоне вблизи ствола вентиляционной шахты.

3 августа Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ отбили восемь атак украинской армии на Донецком направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.