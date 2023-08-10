Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) ночью, 10 августа, сбили два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся в сторону столицы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД», — написал мэр Москвы.

Накануне Собянин также заявил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве.

6 августа Собянин сообщал о попытке прорыва на Москву беспилотника.

Собянин отметил работу военных, сумевших уничтожить попытавшийся подлететь беспилотник. Другие подробности по ситуации со сбитым БПЛА не приводятся.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в России создали новую систему подавления дронов.