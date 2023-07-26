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Резников рассказал об учениях ВСУ в Испании

Глава Минобороны Резников: бойцы ВСУ отрабатывают прохождение «огневого коридора» в Испании

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Australian Government Department of Defence

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские бойцы обучаются в Испании по новой программе обучения. Заявление министра приводит украинское минобороны в Telegram-канале.

По словам министра, в испанском Толедо украинские военные отрабатывают тактику боя в городских условиях, ведение боевых действий на бронетранспортерах М113 и прохождение «огневого коридора».

Ранее власти Испании отправили Украине новую партию танков Leopard и бронетранспортеров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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