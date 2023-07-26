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На Западе назвали главную угрозу для Украины при наступлении ВСУ

SVT: российские беспилотники «Ланцет» являются главной угрозой для ВСУ при наступлении

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Обозреватель Эрик Нурдберг в статье для SVT заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались уязвимы перед беспилотными летательными аппаратами «Ланцет», которые применяются российскими войсками в зоне специальной военной операции.

«Российский ударный беспилотник «Ланцет» стал одной из главных угроз для Украины в ходе наступления», — указал он.

Журналист отметил, что с помощью этого типа оружия можно наносить удары вглубь территории противника, где находятся ракетные и радиолокационные комплексы. При этом, подчеркнул Нурдберг, у украинской армии нет систем противовоздушной обороны (ПВО), которые могли бы сбивать такие дроны.

До этого военный аналитик Аллан Орр обвинил НАТО в том, что украинское контрнаступление развивается неудачно.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее австрийский полковник рассказал, что ВСУ из-за неопытности командиров несут большие потери.

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Контрнаступление Украины
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