В США не стали раскрывать, как будут отвечать на инцидент с БПЛА в Сирии

В Госдепе отказались говорить об ответе на инцидент с опасным сближением в небе над Сирией американского БПЛА MQ-9 с российскими самолетами в Сирии, сообщает ТАСС.

«США призывают российские силы в Сирии немедленно прекратить безрассудное и угрожающее поведение, которое может привести к человеческим жертвам», — заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

Каким-то образом анонсировать какие-либо действия или последствия Пател отказалась.

Ранее командование военно-воздушных сил США заявило, что военный самолет России повредил американский беспилотник в Сирии.

Инцидент произошел 23 июля. В американском военном ведомстве добавили, что «вопиющее пренебрежение российским истребителем безопасности полетов» якобы отвлекает США от миссии по разгрому Исламского государства (организация запрещена в России).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.