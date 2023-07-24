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Армия Иордании сбила беспилотник с наркотиками

Армия Иордании заявила, что сбила беспилотник с наркотиками, залетевший на территорию королевства из Сирии

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Global Look Press

Армия Иордании заявила, что сбила беспилотник с наркотиками, залетевший на территорию страны из Сирии, передает Al Jazeera.

По данным иорданской армии, сбитый беспилотник перевозил два килограмма метамфетамина.

В июне иорданские вооруженные силы трижды сообщали о сбитых беспилотниках, залетевших на территорию страны из Сирии.

Ранее два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали на территории поселения Вороновское.

Один из них рухнул на крышу детского центра, второй — на территорию Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.

По данным Mash, из детского центра эвакуировали всех отдыхавших там детей — две группы по 40 человек. Территория оцеплена, на место происшествия едут взрывотехники.

До этого БПЛА на оранжевом парашюте с двумя камерами упал на разрушенную теплицу на территории недействующего тепличного комбината «Косино» в Москве. БПЛА с размахом крыльев около 3 метров, оборудованный двумя камерами, нашел местный житель.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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