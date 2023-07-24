Медведев призвал отомстить Киеву за удары по российским гражданским объектам

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины терпят поражение в ходе контрнаступления, поэтому они пытаются добиться информационных побед.

По его словам, в самом украинском обществе день ото дня растет напряжение, и «хозяева на Западе» требуют от Киева военных успехов.

Медведев подчеркнул, что именно поэтому Киев выбирает для своих ударов гражданские объекты.

«И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», — написал зампред Совбеза России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.