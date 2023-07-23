СМИ сообщают о взрывах в Сумах

Серия взрывов прогремела в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

«В Сумах слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты «Общественного». Воздушная тревога в городе и области не объявлялась», — говорится в публикации.

Позднее издание добавило, что в Сумской области работают средства противовоздушной обороны, а в регионе была объявлена воздушная тревога.

До этого Минэнерго Украины сообщило, что пять регионов страны оказались частично обесточены.

По данным ведомства, в Днепропетровской, Одесской и Сумской областях это связано с техническими нарушениями — произошла авария во Львовской области Украины. Сообщается, что потребителей подключили к резервным линиям.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.