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Лукашенко рассказал о ситуации с «вагнеровцами» в Белоруссии

Лукашенко заявил, что его стали напрягать бойцы ЧВК «Вагнер» желанием сходить на Запад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что его уже «начали напрягать «вагнеровцы», так как они захотели на Запад «на экскурсию». Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 23 июля, Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать «вагнеровцы». «Хочется на Запад. Разрешите нам», — подчеркнул белорусский глава государства.

По словам Лукашенко, «вагнеровцы» захотели побывать на экскурсии в Варшаве.

«Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие», — обратил внимание Лукашенко.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона наблюдает за действиями «наемников» у границы на территории Белоруссии.

Ранее Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.

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