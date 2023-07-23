Лукашенко рассказал о ситуации с «вагнеровцами» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что его уже «начали напрягать «вагнеровцы», так как они захотели на Запад «на экскурсию». Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 23 июля, Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать «вагнеровцы». «Хочется на Запад. Разрешите нам», — подчеркнул белорусский глава государства.

По словам Лукашенко, «вагнеровцы» захотели побывать на экскурсии в Варшаве.

«Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие», — обратил внимание Лукашенко.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона наблюдает за действиями «наемников» у границы на территории Белоруссии.

Ранее Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.