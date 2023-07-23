Дума 25 июля может рассмотреть во втором чтении законопроект о повышении призывного возраста

Госдума 25 июля может рассмотреть во втором чтении законопроект о повышении призывного возраста, сообщает ТАСС со ссылкой на повестку заседания Совета Думы.

«Комитет предлагает рассмотреть [законопроект] на заседании Государственной думы 25 июля», — говорится в документе.

Ранее пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать изменения в законодательстве по поводу призывного возраста.

Журналист спросил, как в Кремле относятся к тому, что президент Владимир Путин поддержал концепцию повышения минимального и максимального порогов, а последние нововведения оставили нижнюю планку прежней.

Песков адресовал этот вопрос в Госдуму и в Министерство обороны. Он подчеркнул, что основополагающей точкой зрения будет позиция Минобороны.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что продолжительность срочной службы в России сохраняется в один год и что призывной возраст срочной службы в России составит с 18 до 30 лет.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.