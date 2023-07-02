В Совфеде рассказали, зачем Польше ядерное оружие США

Сенатор от Пермского края Андрей Климов рассказал, зачем польские власти заявляли о планах разместить ядерное оружие США на своей территории. Об этом сообщает URA.RU.

По словам Климова, таким образом Польша хотела бы сместить Германию с позиции главной страны НАТО в Европе. Сенатор подчеркнул, что Варшава просит о размещении американского ядерного оружия на своей территории уже не первый год.

«Они (польские власти. — «Газета.Ru») это не сейчас придумали. Они это делают для того, чтобы лишить Германию центрового места в европейской архитектуре НАТО. Они думают о том, как укрепить позиции Польши в качестве наместника англо-саксонского мира в континентальной Европе», — поделился Климов.

Он добавил, что намерения Польши не связаны с размещением российского ядерного оружия на территории Белоруссии.

До этого глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский заявлял, что Польша направила группу из 500 полицейских на защиту границы с Белоруссией.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.