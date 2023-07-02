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Дмитрий Киселев раскрыл доходы группы «Вагнер» Пригожина по госконтрактам

Ведущий Киселев: ЧВК «Вагнер» Пригожина получила свыше 858 млрд рублей по госконтрактам

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Евгений Биятов/РИА Новости

Частная военная компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила свыше 858 млрд рублей. Об этом ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселев сообщил в эфире программы «Вести недели».

По другим контрактам пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму в 845 млрд рублей, заявил Киселев.

«Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — указал журналист.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на содержание частной военной компании с мая 2022 года по май 2023-го у правительства России ушло 86 млрд рублей. По его словам, содержание «Вагнера» полностью обеспечивалось государством.

Кроме того, российский лидер рассказал, что собственник компании «Конкорд» — основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин — через «Военторг» за год от государства смог заработать 80 млрд рублей, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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