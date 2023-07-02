В Минобороны РФ призвали военных ВСУ сдаваться

Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали военных Вооруженных сил Украины сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не хотим, чтобы они брали в руки оружие, все-таки правительство их фашистское заставляет народ», — сказал военный с позывным «Бага».

Он отметил, что украинским военным необходимо сложить оружие и вернуться к своим семьям.

2 июля начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявлял, что на Южнодонецком направлении подразделения Вооруженных сил России нанесли огневое поражение украинской армии.

Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки предпринимали попытки наступательных действий на трех направлениях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.