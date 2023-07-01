Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик назвал «ложной картиной» для Запада угрозу со стороны Украины разместить ракеты на границе с Крымом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс во время «секретной» поездки на Украину, которая состоялась «недавно», обсуждал планы Киева по возвращению территорий, в том числе Крыма, и переговорам с Москвой до конца 2023 года.

Белик заявил, что «западные спонсоры» Киева способны распознать обман и аферу. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский ходит по тонкому льду, обманывая союзников об успехах контрнаступления ВСУ.

«Украинская сторона говорит, что еще всерьез не начинала контрнаступление, но даже первый их авангард был отброшен или разгромлен на некоторых участках фронта», — заявил российский парламентарий.

Белик утверждает, что украинские войска не смогли пройти первую линию российской обороны. В связи с этим, отметил депутат, не понятно, почему Зеленский думает, что сможет при помощи свежих резервов взломать то, что не удалось передовым частям.

При этом парламентарий допустил, что бои будут сложные, вероятно, ВСУ добьются каких-то локальных успехов, но размещение ракет возле Крыма – «это не более чем позерство Зеленского и попытка обмануть западных хозяев», подчеркнул Белик.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.