В Николаевской области повторно объявили воздушную тревогу

Сигналы воздушной тревоги дважды за день звучат в Николаевской области Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким подтвердил данную информацию.

«Воздушная тревога, вся область», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Утром 1 июля украинское издание «Общественное. Новости» писало, что в городе Николаев на юге страны прогремел взрыв. Иные подробности пока не приводятся. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Согласно данным официального ресурса по оповещению граждан, сирена воздушной тревоги в Николаевской области прозвучала в 9:09 (совпадает с московским). Она продолжалась около сорока минут.

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