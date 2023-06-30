Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Украины заявил об обеспечении ВСУ боеприпасами

Зеленский: Украина активизирует работу по обеспечению ВСУ боеприпасами

close
100%
President Of Ukraine/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина активизирует работу по обеспечению вооруженных сил страны боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в рамках заседания ставки верховного главнокомандующего был рассмотрен вопрос снабжения боеприпасами для артиллерии на восточном и южном фронтах.

«И хотя уже на максимуме наша работа с партнерами ради снарядов для украинских воинов, сделаем ее еще более активной», — заявил Зеленский.

Он добавил, что «все международники получили сегодня дополнительные задачи», а усиление украинской артиллерии является очевидным приоритетом.

До этого Зеленский на заседании ставки заслушал отчеты о ситуации на границе с Белоруссией и отдал приказы Главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному и командующему Объединенных сил Сергею Наеву приказ по усилению северного направления.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях