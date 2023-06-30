Президент Украины заявил об обеспечении ВСУ боеприпасами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина активизирует работу по обеспечению вооруженных сил страны боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в рамках заседания ставки верховного главнокомандующего был рассмотрен вопрос снабжения боеприпасами для артиллерии на восточном и южном фронтах.

«И хотя уже на максимуме наша работа с партнерами ради снарядов для украинских воинов, сделаем ее еще более активной», — заявил Зеленский.

Он добавил, что «все международники получили сегодня дополнительные задачи», а усиление украинской артиллерии является очевидным приоритетом.

До этого Зеленский на заседании ставки заслушал отчеты о ситуации на границе с Белоруссией и отдал приказы Главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному и командующему Объединенных сил Сергею Наеву приказ по усилению северного направления.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.