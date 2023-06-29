В Минобороны России отчитались о работе систем ПВО в зоне спецоперации

Российские системы противовоздушной обороны в течение минувших суток перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM. Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, отмечается, что уничтожены 11 беспилотников Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новая Збурьевка Херсонской области, Ивановка Харьковской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

25 июня Минобороны России сообщало, что за последние сутки российские средства ПВО перехватили ракету «Точка-У» и снаряд РСЗО HIMARS. Также в ведомстве добавляли, что уничтожены четыре беспилотника ВСУ в ЛНР и ДНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.