Таиланд отправит замминистра на конференцию по Украине

Таиланд примет участие в конференции в Швейцарии по разрешению вооруженного конфликта на Украине, страну представит заместитель министра иностранных дел Расс Чаличан. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Таиланд был приглашен на это мероприятие из-за того, что выразил поддержку всем инициативам, направленным на скорейшее и мирное разрешение украинского конфликта.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасности, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие путем в никуда.

Ранее были названы расходы Швейцарии на конференцию по Украине.