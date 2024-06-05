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Россиянин избил соседку утюгом, подозревая ее в краже телевизора

На Кубани будут судить мужчину, напавшего на соседей с утюгом

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ГУ МВД России по Краснодарскому краю/VK

В Крымске перед судом предстанет местный житель по обвинению в покушении, мужчина напал на семейную пару соседей из-за подозрений в краже телевизора. Об этом сообщает УМВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 39-летний житель Крымска заподозрил семейную пару в краже его телевизора. Мужчина пригласил семью в гости. В разгар застолья хозяин дома вышел на улицу, внезапно напал на гостя и избил его.

Бросив соседа на улице, злоумышленник вернулся в дом, где избил жену пострадавшего раскаленным утюгом. Мужчину и женщину спасли полицейские, нападавшего задержали. Избитым мужу и жене оказали первую помощь. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области мужчина жестоко избил пенсионерку лопатой ради пенсии и украл у нее продукты. 52-летний мужчина узнал о том, что 82-летняя местная жительница получила пенсию, и пришел к ней в дом с требованием отдать деньги. Когда пенсионерка отказалась, он взял деревянную лопату и начал ее избивать. Воспользовавшись моментом, злоумышленник украл у пожилой женщины из дома продукты, мобильный телефон и магнитофон. После этого он скрылся. Пенсионерку госпитализировали с множественными травмами головы, лица и конечностей. Подозреваемого в нападении мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяные сельчане пытали соседа утюгом ради царского золотого червонца.

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