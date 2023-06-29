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Премьер Венгрии вспомнил, как Путин оценивал украинскую армию перед началом СВО

Орбан: Путин оценивал украинскую армию как «очень сильную» в феврале 2022 года перед СВО

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент России Владимир Путин в феврале 2022 года перед началом специальной военной операции ВС РФ на Украине оценивал украинскую армию как «очень сильную».

Венгерский премьер отметил, что обсуждал Украину с Путиным во время своего визита в Москву 1 февраля.

«Он сказал, что украинская армия очень сильна и очень хорошо оснащена Западом. Солдаты очень хорошо обучены. Так что если и будет конфликт, то это будет очень, очень сложный конфликт», — сказал Орбан в интервью Bild.

Также он поделился своим впечатлением о том, что Путин в тот момент был уверен — время сейчас на стороне России. Журналист обратил внимание Орбана на то, что перед началом спецоперации политики западных стран вели переговоры с российским лидером и призывали «не нападать» на соседнюю страну.

На этот вопрос Орбан ответил, что «дипломатия потерпела неудачу, и теперь армия диктует все, что происходит».

«Мы должны взять политику и дипломатию обратно в свои руки — прекращение огня и переговоры. Только так мы можем спасти жизни прямо сейчас», — добавил премьер Венгрии.

1 июня Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в спецоперации.

Ранее в ООН констатировали ухудшение соблюдения законности на Украине.

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