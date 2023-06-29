Российский военный заявил о шоке на Западе из-за провала контрнаступления ВСУ

Полковник запаса Андрей Кошкин заявил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) шокировал страны Запада. Об этом сообщает «Лента.ру».

По слова Кошкина, украинские военные испытывают моральный упадок из-за значительных потерь, которые они понесли в ходе контрнаступления. Такого неуспеха при контрнаступлении ВСУ не ожидал никто в странах Запада, так как все рассчитывали на то, что украинская армия заблокирует сухопутный коридор для российских войск в Донбассе.

«На Западе были уверены, что это (продвижение войск ВСУ. — «Газета.Ru») случится, однако этого не произошло. Это и шокировало западных специалистов, которые занимались поставками и прогнозами предстоящих боевых действий ВСУ», — добавил военный.

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи также говорил, что контрнаступление ВСУ еще не достигло значительных успехов, украинские войска сталкиваются с трудностями из-за российской обороны.

Ранее в США рассказывали, как российские войска вносят хаос в ряды ВСУ.