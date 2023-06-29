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Российский военный заявил о шоке на Западе из-за провала контрнаступления ВСУ

Полковник запаса Кошкин: провал контрнаступления украинской армии шокировал страны Запада

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Полковник запаса Андрей Кошкин заявил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) шокировал страны Запада. Об этом сообщает «Лента.ру».

По слова Кошкина, украинские военные испытывают моральный упадок из-за значительных потерь, которые они понесли в ходе контрнаступления. Такого неуспеха при контрнаступлении ВСУ не ожидал никто в странах Запада, так как все рассчитывали на то, что украинская армия заблокирует сухопутный коридор для российских войск в Донбассе.

«На Западе были уверены, что это (продвижение войск ВСУ. — «Газета.Ru») случится, однако этого не произошло. Это и шокировало западных специалистов, которые занимались поставками и прогнозами предстоящих боевых действий ВСУ», — добавил военный.

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи также говорил, что контрнаступление ВСУ еще не достигло значительных успехов, украинские войска сталкиваются с трудностями из-за российской обороны.

Ранее в США рассказывали, как российские войска вносят хаос в ряды ВСУ.

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