Бывший офицер армии США, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Tsargrad.tv допустил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может в скором времени провалиться. По его словам, боевой дух уже теряют даже опытные украинские военнослужащие.

«Украинские войска на юге не дошли даже до первой линии обороны. Уже понятно, у них нет мощи, у них нет необходимой плотности огня. И мотивации у солдат больше нет, ведь в атаку выходят 500 человек, а возвращаются 100. Конечно, оставшиеся видят, что они для командования просто «мясо», — отметил Крапивник.

Он добавил, что у ВСУ осталось сил на две-три мощные атаки. К примеру, по его словам, они могут попытаться помешать российским войскам создать плацдарм в районе Сватово, чтобы в дальнейшем продвинуться в сторону Красного Лимана.

Ранее глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил о решающих месяцах конфликта на Украине.

До этого в офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что контрнаступление ВСУ не стало «блицкригом».