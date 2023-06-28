Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт допустил скорый провал контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Крапивник: боевой дух теряют даже опытные бойцы ВСУ

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бывший офицер армии США, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Tsargrad.tv допустил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может в скором времени провалиться. По его словам, боевой дух уже теряют даже опытные украинские военнослужащие.

«Украинские войска на юге не дошли даже до первой линии обороны. Уже понятно, у них нет мощи, у них нет необходимой плотности огня. И мотивации у солдат больше нет, ведь в атаку выходят 500 человек, а возвращаются 100. Конечно, оставшиеся видят, что они для командования просто «мясо», — отметил Крапивник.

Он добавил, что у ВСУ осталось сил на две-три мощные атаки. К примеру, по его словам, они могут попытаться помешать российским войскам создать плацдарм в районе Сватово, чтобы в дальнейшем продвинуться в сторону Красного Лимана.

Ранее глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил о решающих месяцах конфликта на Украине.

До этого в офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что контрнаступление ВСУ не стало «блицкригом».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях