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Зеленский заявил о «все более отдаленных» надеждах на членство Украины в НАТО

Зеленский посетовал на все более отдаленную перспективу вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды его страны на вступление в НАТО становятся «все более и более отдаленными».

Такое заявление политик сделал на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.

«Мне жаль, что приходится выражать здесь свое разочарование от лица как солдат, сражающихся за свободу, так и народа», – цитирует Зеленского «Москва 24».

Он подчеркнул, что настало «время решений», и заявил, что на саммите Альянса, который пройдет в июле в Вильнюсе, решение о вступлении Украины в НАТО должно быть принято.

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