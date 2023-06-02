Зеленский заявил о «все более отдаленных» надеждах на членство Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды его страны на вступление в НАТО становятся «все более и более отдаленными».

Такое заявление политик сделал на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.

«Мне жаль, что приходится выражать здесь свое разочарование от лица как солдат, сражающихся за свободу, так и народа», – цитирует Зеленского «Москва 24».

Он подчеркнул, что настало «время решений», и заявил, что на саммите Альянса, который пройдет в июле в Вильнюсе, решение о вступлении Украины в НАТО должно быть принято.