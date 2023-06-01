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В спецназе «Ахмат» рассказали о потерях ВСУ в Марьинке

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ уже несут большие потери в Марьинке

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Заместитель командующего вторым армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины теряют многих бойцов в Марьинке. Об этом сообщает ТАСС.

«ВСУ уже несут большие потери в Марьинке», — заявил Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявил, что 70% Марьинки в ДНР находится под контролем российских сил.

Командир «Ахмата» рассказал, что до сих пор подразделения 150-й дивизии продвигались в Марьинке. Он уточнил, что с правой стороны действует 5-я дивизия, отдельная мотострелковая, с левой стороны действует 20-я дивизия.

«Эти два подразделения — 150-я и 5-я дивизии — в общей сложности освободили примерно 70% самой Марьинки», — сказал Алаудинов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. «Газета.Ru» следит за событиями в режимое онлайн.

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