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Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Гладков: над Белгородом сработала российская система ПВО

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Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению губернатора, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее Гладков сообщал, что в Белгороде взорвалось неизвестное устройство. По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат упал на проезжую часть.

По данным главы региона, в результате инцидента пострадали два человека. Также Гладков сообщил, что был поврежден автомобиль.

Глава Белгородской области также писал о том, что за сутки в результате обстрела Вооруженных сил Украины пострадали 13 жителей региона, 12 из них находились в Шебекинском районе.

1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин оперативно получает доклады о ситуации вокруг Шебекино в Белгородской области по линии местных властей, Минобороны РФ, пограничной службы ФСБ, а также МЧС.

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