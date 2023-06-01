Медведев заявил о превращении СВО в контртеррористическую борьбу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в рамках посещения общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области заявил, что руководство Украины ведет себя как «террорист», а террористов нужно ликвидировать.

«Контртеррористическая борьба — это по сути то, во что в значительной степени уже превратилась СВО», — указал политик

По его мнению, в ходе специальной военной операции РФ на Украине необходимо ликвидировать «осиное гнездо террористического режима».

«Они должны быть уничтожены. Причем не только в личном качестве, нужно уничтожить само осиное гнездо, режим, который сложился на Украине», — пояснил Медведев.

Ранее Медведев предрек Украине судьбу Афганистана. Он подверг критике желание Украины встать в один ряд с государствами Запада.

До этого Медведев высказал мнение, что руководство Украины пытается узнать, как общественность относится к разделу страны по «корейскому сценарию» для урегулирования конфликта.