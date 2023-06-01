Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил о превращении СВО в контртеррористическую борьбу

Медведев назвал киевский режим осиным гнездом террористов и призвал его уничтожить

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в рамках посещения общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области заявил, что руководство Украины ведет себя как «террорист», а террористов нужно ликвидировать.

«Контртеррористическая борьба — это по сути то, во что в значительной степени уже превратилась СВО», — указал политик

По его мнению, в ходе специальной военной операции РФ на Украине необходимо ликвидировать «осиное гнездо террористического режима».

«Они должны быть уничтожены. Причем не только в личном качестве, нужно уничтожить само осиное гнездо, режим, который сложился на Украине», — пояснил Медведев.

Ранее Медведев предрек Украине судьбу Афганистана. Он подверг критике желание Украины встать в один ряд с государствами Запада.

До этого Медведев высказал мнение, что руководство Украины пытается узнать, как общественность относится к разделу страны по «корейскому сценарию» для урегулирования конфликта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях