Гладков: над Белгородским районом сработала российская система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что о последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Шебекино шел на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины — травматическая ампутация левой верхней конечности. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. У второго пострадавшего — контузия.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников