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Залужный сообщил Милли о дальнейших планах ВСУ

Главком ВСУ Залужный обсудил с главой Генштаба США Милли дальнейшие поставки вооружения

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RVvoenkor/Telegram

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли, в рамках которого они обсудили планы ВСУ, ситуацию на фронте и потребности украинской армии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он обсудил с Милли ситуацию на фронте, дальнейших планах ВСУ по освобождению территорий, а также вероятные действия противника.

В публикации подчеркивается, что Залужный и Милли обговорили вопрос поставок вооружения, техники и боеприпасов украинской стороне.

Главком добавил, что дальнобойные снаряды являются приоритетной потребностью Вооруженных сил Украины.

Залужный также подчеркнул важность работы над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, куда войдут, в частности, боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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