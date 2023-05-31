Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле пояснили комментарий Путина о работе ПВО

Песков: Путин заявил о возможности повышения эффективности работы систем ПВО

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин, говоря о том, что по итогам атаки беспилотников на Москву и Московскую область в сфере противовоздушной обороны «есть, над чем работать», подразумевал последующее совершенствование системы ПВО. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он имел ввиду, что система сработала эффективно, но есть пространство для повышения этой эффективности, и будет продолжаться работа по усовершенствованию системы ПВО», — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

30 мая Путин, когда комментировал атаку беспилотных летательных аппаратов, заявил, что «система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно». По словам российского главы государства, в указанной области «есть над чем работать».

Ранее Москву и Подмосковье атаковали БПЛА. В итоге в столице оказались повреждены три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова в поселении Московский, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте.

Также власти Москвы рассказали о мерах поддержки жителей домов, подвергшихся атаке беспилотников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях