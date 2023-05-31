В Кремле пояснили комментарий Путина о работе ПВО

Президент России Владимир Путин, говоря о том, что по итогам атаки беспилотников на Москву и Московскую область в сфере противовоздушной обороны «есть, над чем работать», подразумевал последующее совершенствование системы ПВО. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он имел ввиду, что система сработала эффективно, но есть пространство для повышения этой эффективности, и будет продолжаться работа по усовершенствованию системы ПВО», — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

30 мая Путин, когда комментировал атаку беспилотных летательных аппаратов, заявил, что «система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно». По словам российского главы государства, в указанной области «есть над чем работать».

Ранее Москву и Подмосковье атаковали БПЛА. В итоге в столице оказались повреждены три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова в поселении Московский, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте.

Также власти Москвы рассказали о мерах поддержки жителей домов, подвергшихся атаке беспилотников.