Военный эксперт оценил обстановку на Артемовском направлении

Интенсивность обстрелов на Артемовском направлении в настоящий момент снижается, однако украинские военные запускают в город очень много беспилотных летательных аппаратов с боеприпасами, заявил военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев. Об этом сообщается в эфире «Соловьев Live».

«По Артемовскому направлению, здесь у нас интенсивность обстрелов самого Артемовска стала намного меньше, но очень большое количество используется квадрокоптеров, беспилотников, которые сбрасывают боеприпасы на одиночного прохожего, на частный жилой сектор», — пояснил Киселев.

Как пояснил эксперт, у военных РФ много техники, пройдено слаживание на полигонах.

Так, Киселев уверен, что Вооруженным силам России следует усилить работу по борьбе с украинскими БПЛА.

Ранее в ВСУ называли Артемовское направление эпицентром боев. Оценку дал командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский.