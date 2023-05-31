Гросси оценил радиологический риск снарядов с обедненным ураном

Боеприпасы с обедненным ураном не создают прямых радиологических рисков, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он пообщался с прессой после заседания Совета Безопасности ООН, пишет ТАСС.

«Важно понимать, что, в отличие от того, что может произойти в Запорожье, это не создает непосредственную радиологическую чрезвычайную ситуацию. Это риск иной природы», — поделился своими данными глава агентства.

МАГАТЭ, по словам Гросси, следит за ситуацией. В организации готовы изучить последствия от использования таких снарядов, если поступит соответствующий запрос.

В конце апреля заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи ответил на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба» по боеприпасам с обедненным ураном, которые Великобритания направила Украине для танков Challenger 2. Хиппи указал, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В Минобороны России заявили, что использование ВСУ танковых снарядов с обедненным ураном, поставки которых ранее анонсировал Лондон, приведет к заражению посевных площадей. В военном ведомстве также предупредили, что число больных онкологическими заболеваниями из-за применения таких боеприпасов может вырасти. В Великобритании и США в то же время утверждают, что этот тип снарядов широко применяется и не является радиоактивным.

При этом в Румынии рассказали о радиоактивной пыли после удара по складу ВСУ.