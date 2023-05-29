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Путин создал президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России

Путин поручил создать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России

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Михаил Метцель/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин постановил создать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что президиум коллегии будет заниматься совершенствованием деятельности ВПК. Он также будет принимать оперативные решения для обеспечения реализации задач и функций.

Ранее Путин заявил, что власти страны знают о планах Запада поставить значительное количество вооружений на Украину. Президент также добавил, что российская сторона не допускает чрезмерной милитаризации экономики. «Мы все свои планы в области гражданского строительства, здравоохранения, того же образования, развития инфраструктуры — мы же ничего не сокращаем. Ни-че-го! А им [Западу] придется сократить», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что РФ в ближайшие три года планирует сделать и модернизировать в общей сложности свыше 1600 танков. В итоге общее количество этой техники, как он утверждает, будет более, чем в три раза превышать число танков Вооруженных сил Украины.

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