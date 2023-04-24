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Министр обороны Польши: страна получит первые американские истребители F-35 в 2024 году

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Global Look Press

Министр обороны Польши, вице-премьер Мариуш Блащак заявил, что страна получит истребители F-35 в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости.

«Уже в следующем году первые польские F-35 будут готовы», — сказал Блащак.

Он также отметил, что Польша заказала у Южной Кореи самолеты FA-50. При этом данная модель истребителя похожа на F-16 американского производства.

«FA-50, как говорят наши авиаторы, на 80% идентичен с F-16. Так что, самолет FA-50 позволит нам обучить намного больше пилотов, повысить их уровень до того, чтобы мы могли потом быстро освоить F-35», — добавил польский министр.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев, Берлин и Варшава подписали документ о намерении открыть центр по обслуживанию танков украинских сил Leopard 2.

До этого Блащак заявил, что власти страны намерены создать на территории республики специальную артиллерийскую академию для обучения военнослужащих управлению американскими реактивными системами залпового огня HIMARS. По его словам, подробности этого проекта обсудят на полях Европейской конференции по ракетной артиллерии, которая сейчас проходит в городе Торунь, расположенном в северной части государства. Глава Минобороны также отметил, что Варшава планирует получить первые РСЗО данного типа уже в 2023 году.

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