Министерство обороны России сообщило в Telegram-канале, что 21 апреля оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» были поражены склад вооружения и пункт дислокации иностранных наемников в библиотеке в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР).

Согласно сообщению ведомства, в результате удара были уничтожены до 60 бойцов так называемого «Грузинского легиона», а также 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории, а около 20 наемников получили тяжелые ранения.

Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что российская армия уничтожила элитные подразделения ВСУ в преддверии ожидаемого весеннего контрнаступления Украины.

24 февраля прошлого года президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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