Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 60 бойцов «Грузинского легиона» ударом «Искандера»

Министерство обороны России сообщило в Telegram-канале, что 21 апреля оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» были поражены склад вооружения и пункт дислокации иностранных наемников в библиотеке в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР).

Согласно сообщению ведомства, в результате удара были уничтожены до 60 бойцов так называемого «Грузинского легиона», а также 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории, а около 20 наемников получили тяжелые ранения.

Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что российская армия уничтожила элитные подразделения ВСУ в преддверии ожидаемого весеннего контрнаступления Украины.

24 февраля прошлого года президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях