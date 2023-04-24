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На Украине заявили о приближении знакового сражения для страны

Глава ГУР Буданов: Украина приближается к знаковому сражению в своей новейшей истории

Глава украинской разведки Кирилл Буданов высказал мнение, что Украина приближается к знаковому сражению в своей новейшей истории. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

«Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают», — заявил Буданов.

При этом он добавил, что информация о начале этого сражения находится под секретом.

Касательно объемов и темпов поставок оружия Киеву Буданов отметил, что хотелось бы интенсифицировать и увеличить эти объемы.

«Это совершенно понятно, исходя из тех условий, в которых мы находимся. Но будем исходить из того, что имеем», — сказал глава украинской разведки.

Ранее британская газета Financial Times писала, что власти Украины опасаются возможного провала планируемого контрнаступления украинской армии.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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Операция на Украине
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