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Дания решила отвести военспецов из Сирии и Ирака для борьбы с угрозами у своих границ

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Atef Hassan/Reuters

Минобороны Дании сообщило о принятии решения отозвать всех военных специалистов с территории Ирака и Сирии для борьбы с угрозами в непосредственной близости к королевству. Об этом говорится в пресс-релизе министерства, передает ТАСС.

Военные специалисты Дании находились на территории Ирака и Сирии с 2016 года и участвовали в противодействии террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Они работали в сфере противовоздушной обороны.

Как заявил глава подразделения датского ПВО Air Control Wing полковник Бьярке Ломборга, подразделения отчасти отводятся потому, что численность боевиков ИГ в этих странах настолько сократилась, что в них нет потребности, также подразделению нужно восстановить боевую мощь для противодействия угрозам, которые наблюдаются «в непосредственной близости от нас».

Ранее газета The New York Times писала, что НАТО в связи с вооруженным конфликтом между Россией и Украиной переформатирует свой подход к обороне. Новая стратегия подразумевает, что силы альянса в Восточной Европе не станут ждать союзников из США, а увеличат численность войск, чтобы отражать атаки на своих границах в случае нападения РФ.

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