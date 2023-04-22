Минобороны РФ: на Купянском направлении потери ВСУ составили до 60 военнослужащих

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что на Купянском направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки составили до 60 военнослужащих.

Удары были нанесены в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской народной республики (ЛНР).

Также в районах Синьковки в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР были пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

В районе Старицы в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

Также на Купянском направлении ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, пикап и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что командование украинских военных осуществило переброску до 2 тыс. военнослужащих и технику на Купянское направление. Как уточнил Марочко, разведке РФ удалось зафиксировать скопление противника на Купянском участке.