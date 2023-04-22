Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 64 человек на Краснолиманском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что в ходе спецоперации на Краснолиманском направлении украинская армия потеряла более 65 бойцов.

Также российские подразделения пресекли работу двух украинских диверсионно-разведывательных групп в Луганской народной республике, рассказали в министерстве.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что за минувшие сутки на этом же направлении российские артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение по более чем 130 целям противника и подавили свыше 30 артиллерийских позиций украинских войск.

16 апреля в Минобороны России заявили об уничтожении до 80 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.