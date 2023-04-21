Рогов: восемь солдат одной из бригад ВСУ сдались в плен на Запорожском направлении

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что восемь украинских военных сдались в плен на Запорожском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

«Восемь человек из запорожской территориальной обороны сдались [в плен] на запорожском направлении, это бойцы 110-й бригады ВСУ из группировки «Восток». Восемь человек за раз для нашего направления — это много», — сказал он.

Ранее офицер Вооруженных сил России заявлял, что российские военные в Запорожской области использовали FPV-дроны, чтобы распространить над украинскими позициями листовки, призывающие сложить оружие.

До этого стало известно, что на территории Донецкой народной республики за две недели порядка 70 солдат украинской армии сдались в плен ВС России. Также уточнялось, что среди сдавшихся в основном военные с Донецкого, Авдеевского и Угледарского направлений.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.