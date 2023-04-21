The Hill: 19 сенаторов-республиканцев призывают Байдена прекратить помогать Украине

Коалиция законодателей из рядов республиканцев обратилась к администрации президента США Джо Байдена с требованием прекратить «неограниченную» отправку помощи и оружия на Украину. Об этом сообщает The Hill.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что траектория помощи США украинским военным усилиям угрожает дальнейшей эскалацией и не несет столь необходимой стратегической ясности», — подчеркнули сенаторы.

Депутаты отметили, что продолжение поставок помощи Украине может превратить конфликт в «опосредованную войну» с Россией.

«Наша национальная и экономическая безопасность требуют альтернативы. Безудержная помощь США Украине должна прекратиться, и мы будем категорически против всех будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение этой войны», — подчеркнули депутаты.

При этом законодатели подчеркнули, что стране необходимо сосредоточиться на собственных военных и экономических ресурсах, «а не расточать значительные ресурсы для иностранного конфликта».

Письмо подписали 19 депутатов-республиканцев, в том числе сенатор Майк Ли, член палаты представителей Майори Тейлор Грин, сенатор Джеймм Вэнс, сенатор Рэнд Пол и член палаты представителей Лорен Боберт.

Ранее в Пентагоне заявили, что с начала СВО Украина получила военную помощь на $55 млрд. Глава Пентагона Остин при этом подчеркнул, что страна «не воюет и не будет воевать с Россией».