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Зеленский заявил об отсутствии барьеров в приглашении Украины в НАТО

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время нет ни одного барьера, мешающего приглашению Украины в НАТО. Об этом он заявил во время пресс-конференции с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Киеве 20 апреля.

«Вильнюсский саммит НАТО (в июле 2023 года — «Газета.Ru») может стать историческим. Благодарен за приглашение посетить саммит, но важно, чтобы и Украина получила соответствующее приглашение. Нет ни одного барьера, мешающего принятию политических решений по приглашению Украины в альянс», — заявил он.

По словам Зеленского, большинство членов НАТО поддерживают вступление Украины в альянс, поэтому настало «время для соответствующих решений».

Он подчеркнул, что Киев ждет от саммита НАТО в Вильнюсе конкретных шагов по вступлению страны в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев заявил, что Украина со временем станет членом альянса. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которая транслировалась на сайте блока. Столтенберг также оценил объем предоставленной Киеву странами НАТО помощи в $150 млрд.

6 апреля газета Financial Times сообщала о том, что все члены НАТО согласны, что вступление Украины в альянс пока невозможно.

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