Президент Украины Зеленский: ВСУ готовят контрнаступление в Артемовске

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовят контрнаступление в Артемовске (украинское название — Бахмут) поскольку город не должен быть оцеплен. Его слова приводятся в Telegram-канале РБК-Украина.

«Мы должны думать в первую очередь о своем народе и никто не должен быть окружен – это очень важно», — сказал украинский политик.

Зеленский отметил, что украинские военачальники сообщают ему, что ВСУ должны держаться крепко в Артемовске. Он добавил, что в Киеве должны думать о жизни военных, но при этом готовиться к контрнаступлению.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы взяли под контроль всю восточную часть Артемовска.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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