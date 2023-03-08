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Советник Пушилина Гагин заявил, что бои под Авдеевкой значительно облегчают судьбу Донецка

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РИА Новости

Cоветник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские военные на Авдеевском направлении заняты попытками сдерживать наступление Вооруженных сил России и это значительно облегчает судьбу Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.

Гагин подчеркнул, что Вооруженным силам Украины приходится растягивать технику по всей линии ведения боевых действий.

«Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность, конечно, не та, что была летом. И это реально заметно», — уточнил советник Пушилина.

Другие подробности по ситуации в зоне проведения спецоперации под Авдеевкой пока не приводятся.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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