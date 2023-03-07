Лукашенко заявил об испытании ракеты для комплекса «Бук»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу заявил о проведении успешного испытания ракеты для комплекса «Бук». Об этом сообщает «БелТА».

«Позавчера испытали ракету «Бук» к нашему противовоздушному комплексу. Полетела куда надо и сделала все, что надо. Поэтому у вас появляется собственное страшное оружие против летательных аппаратов», — отметил Лукашенко.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по боевому управлению генерал-майор Валерий Гнилозуб рассказал, как прошли сборы военнообязанных с 6 февраля по 7 марта. По словам Гнилозуба, в сборах по подготовке военнообязанных приняли участие более 500 человек из запаса. Также использовались 27 единиц техники из сектора народного хозяйства.